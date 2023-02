JD1TV: Sete são assassinados a sangue frio após briga por causa de sinuca

Sete pessoas foram friamente assassinadas por uma dupla em um bar da cidade de Sinop, no interior do Mato Grosso. As execuções ocorreram após aposta durante partida de sinuca na tarde desta terça-feira (21).

Entre os mortos está Josué Ramos Tenório conhecido como “Zué”, de 48 anos, ex-morador da cidade de Fátima do Sul. Familiares dele ainda residem na cidade do interior de Mato Grosso do Sul, onde inclusive um cunhado da vítima tem um bar.

Conforme o G1, os autores identificados como Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27, teriam se irritado após perderem duas vezes na sinuca. Eles teriam apostado valendo dinheiro.

No estabelecimento estavam várias pessoas, inclusive crianças, quando o atirador entra no local já com a arma de grosso calibre em mãos. Sem titubear, ele atira a queima roupa em cada uma das vítimas, que caem já mortas. Algumas ainda tentaram correr, mas foram beleadas mesmo assim.

Antes de fugir, o atirador ainda pega o dinheiro perdido durante a aposta que está sobre uma das mesas de sinuca.

Seis homens e uma adolescente de 12 anos foram mortos. O site Só Nótícias de Sinop divulgou a lista de pessoas assassinadas. Veja abaixo:

Elizeu Santos da Silva, 47 anos, Orisberto Pereira Sousa, 38 anos, Adriano Balbinote, 46 anos, José Ramos Tenório, de 48 anos, o dono do bar Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos, Getúlio Rodrigues Frazão Junior, de 36, e sua filha, de 12 anos.

Assista o momento dos assassinatos:

JD1TV: Sete são assassinados a sangue frio após briga por causa de sinucahttps://t.co/rfrYlsbzDd pic.twitter.com/qZSZCGi2v0 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) February 22, 2023

