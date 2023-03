JD1TV: Sobe para trÃªs nÃºmero de mortos em acidente na BR-163

Subiu para três o número de mortos no grave acidente entre carreta bitrem e um caminhão baú no começo da tarde desta quarta-feira (22), na BR-163, em Eldorado – a cerca de 37 Km da divisa com Paraná.

De acordo com as informações iniciais da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do bitrem invadiu a pista contrária, sendo possivelmente o causador do acidente. Os veículos pegaram fogo após a colisão.

Uma das vítimas foi identificada e tem 43 anos. Faleceram na colisão os motoristas dos dois veículos e o passageiro do caminhão baú.

Como o trecho intransitável, o desvio da rota esta sendo feito pela cidade de Iguatemi. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a carreta bitrem em chamas após a colisão. Assista:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também