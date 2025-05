JD1TV: 'Socorro', mãe se desespera ao ver filho morrer após bater bike em muro

Cenas fortes foram gravadas por uma câmera de segurança de uma residência, em que mostra o momento da morte de uma criança, de 6 anos, que numa bicicleta sem freio, desceu a ladeira e colidiu violentamente contra o muro da casa.

Ele estava acompanhado de um amigo, de 11 anos, que foi socorrido em estado grave. O caso aconteceu no último domingo (4), em Francisco Beltrão, no Paraná.

Conforme as informações do RICtv, os meninos desciam em uma rua íngreme e não conseguiram frear ou desviar do muro. A informação inicial é que a bicicleta estaria sem freio também.

No vídeo, é possível ouvir o impacto da criança contra o muro, que provocou a morte da vítima, que não teve o nome divulgado.

Ainda segundo o portal, moradores da região afirmam que é comum crianças brincarem naquela região.

