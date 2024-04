JD1TV: Sucuri é resgatada em oficina de Miranda e PMA faz orientações

Funcionários de uma oficina mecânica na região central de Miranda acionaram a Polícia Militar Ambiental de para capturar uma sucuri jovem, aproximadamente 2,5 metros de comprimento, que estava nos fundos da empresa.

Com o uso de equipamentos apropriados, como cambão, pinça e puçá, a sucuri foi capturada sem incidentes pela equipe da PMA. A serpente foi avaliada por um veterinário local, que constatou estar em perfeitas condições de saúde, assim ela foi reintroduzida na natureza em uma área afastada da cidade.

Conforme a PMA , "a proximidade com esses ecossistemas naturais aumenta a probabilidade de interação com a fauna local, destacando a importância de estarmos sempre preparados para lidar com essas situações de forma segura e consciente.

Veja algumas orientações da Polícia Militar Ambiental ao se deparar com esses animais:

1- Ao encontrar uma serpente é crucial não subestimar o animal, independentemente de ser ou não uma espécie venenosa. O correto é sempre considerar que a serpente pode representar um risco à saúde e evitar tocá-la sob qualquer circunstância, reduzindo assim as chances de acidentes.

2- Em casos de aparecimento de serpentes em residências, é fundamental manter uma distância segura do animal e não tentar capturá-lo por conta própria. A melhor atitude a ser tomada é entrar imediatamente em contato com a Polícia Militar Ambiental ou com o órgão responsável pela proteção da fauna silvestre em sua região.

