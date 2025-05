JD1TV: Superintende da PRF fala sobre ações de conscientização no trânsito em MS

Durante o mês de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensifica as suas ações educativas e de fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul como parte da campanha 'Maio Amarelo', movimento nacional que busca conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância da segurança no trânsito.

Em entrevista ao JD1, o superintendente da PRF no Estado, João Paulo Bueno, destacou as principais ações do órgão e os desafios enfrentados na prevenção de acidentes.

Segundo Bueno, as atividades durante o Maio Amarelo vão além da fiscalização convencional. “A gente aumenta as nossas ações educativas, promovemos nossos cinemas rodoviários e buscamos atingir o maior número possível de pessoas, porque acreditamos que a educação é o caminho mais eficiente para reduzir os sinistros”, afirmou.

Os comportamentos de risco mais comuns nas rodovias continuam sendo a desatenção, o excesso de velocidade e o não uso do cinto de segurança. “O excesso de velocidade nem sempre causa o acidente, mas agrava a gravidade dele. Um acidente que poderia ser leve se torna grave por conta da velocidade”, alertou.

Em 2024, as ações do Maio Amarelo atingiram cerca de 60 mil pessoas no Estado, incluindo atividades de fiscalização e educação. Para 2025, a meta é ampliar esse alcance e reforçar a presença da PRF em pontos críticos das rodovias.

