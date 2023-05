JD1TV: "Tá me ameaçando?", diz padrasto antes de ser morto a tiros por enteado

A discussão entre José Ricardo Ferreira, de 48 anos, e o enteado, identificado apenas como Juninho, de 23 anos, foi filmada por uma câmera de segurança da residência. Os dois brigam na varanda da casa, localizada no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande.

Conforme as imagens, o rapaz aparece na varanda e conversando com o padrasto sobre uma possível discussão entre ele a mãe. Neste momento, José parece lembrar de uma briga antiga com a mulher quando é ameaçado por Juninho.

"Eu também vou te avisar [inaudível...] se fizer uma coisa dessa aí, não vai ficar barato não", diz Juninho. Alterando o tom de voz, o padrasto pergunta se está sendo ameaçado e o enteado responde: “Se você encostar um dedo na minha mãe mais uma vez, você vai ‘brocar’ (morrer)”, ameaça mais uma vez.

Neste momento, já muito irritado, José se levanta da cadeira em que estava sentado encostando no enteado enquanto repede diversas vezes “estou te falando”. A mãe de Juninho levanta do sofá onde estava sentada, pedindo para que os dois parem com a briga e o rapaz sai dizendo que irá retornar.

"Vai voltar aqui? Vai voltar aqui? Então volta, volta aqui então", diz o padrasto enquanto o jovem sai da casa.

Conforme o já informado pelo JD1 Notícias, Juninho voltou momentos depois armado com um revólver calibre .38 e atira aproximadamente três vezes contra o padrasto. A mãe da vítima tentou evitar a tragédia, mas não conseguiu e ainda teve o braço deslocado diante da ação.

O jovem fugiu e deixou a arma no quintal da casa de um tio, localizada pela Polícia Militar. A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram pelo local para realizarem os trabalhos de praxe. A investigação deve prosseguir pela delegacia de área.

