JD1TV: Terceiro autor de latrocínio contra professor em aldeia de Bela Vista é preso pelo DOF

O último criminoso, terceiro autor da morte do professor Anderson Gomes Lopes Machado, de 24 anos, ocorrida na madrugada de domingo (20), em um assalto ocorrido na Aldeia Pirakua, em Bela Vista, foi preso em uma área de mata da região durante a manhã desta quinta-feira (24), pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelas autoridades, o homem estava escondido e foi detido durante diligências continuadas para encontra-lo. Com ele, as equipes policiais apreenderam a foice utilizada para matar o professor, a chave da moto da vítima e as chuteiras que ele calçava.

Durante os quatro dias de fuga, ele chegou a ameaçar moradores da aldeia, uma vez que tinham históricos de violência e ameaças praticados pelo suspeito na região. O autor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista.

Os outros dois autores já haviam sido presos, um no dia seguinte após a morte e o outro na quarta-feira (23), sendo encontrado pelas equipes do DOF.

Assista ao vídeo da prisão:

