JD1TV: Tio é preso por contrabando após sobrinho ser atropelado no São Conrado

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por contrabando durante a noite de quinta-feira (26), na Rua Engenheiro Edno Machado, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grane. Ele é tio de um menino, de 9 anos, que havia sido atropelado na região.

Conforme as informações policiais, as equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionadas para atender um atropelamento de criança na Rua General Alberto Carlos Mendonça Lima.

No local, encontraram o pequeno já sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros. O menino não tinha ferimentos graves, apresentando apenas uma vermelhidão no rosto. Como a criança precisava ser qualificada na ocorrência e sua mãe não lembrava seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), os policiais conversaram com o irmão da criança, de 16 anos.

Ele então contou que os documentos do menor estavam na casa onde morava, próximo ao local do acidente. A guarnição então o acompanhou para pegar o papel. Enquanto o menino chamava pelo tio, os policiais viram diversos sacos pretos na varanda.

Após atender o portão e ser informado sobre o acidente, ele foi questionado sobre os pacotes da varanda, dizendo ser erva de tereré. Mesmo sabendo a verdade, ele deixou o material ser vistoriado e os militares localizaram 2.900 pacotes de caixa de cigarro, que o homem comprava por R$ 800 e revendia por 1,2 mil.

Diante do flagrante, ele foi preso e os cigarros apreendidos. Assista:

