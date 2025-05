JD1TV: Tiros, perseguição e Ranger com droga apreendida agitam noite de Campo Grande

Tiros, perseguição e uma caminhonete apreendida com várias drogas foi o que agitou a noite desta quinta-feira (8), na região do Jardim Tarumã, em Campo Grande.

A ocorrência foi iniciada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que perseguiu uma Ford Ranger durante várias ruas do bairro e causou temor na população, pois alguns tiros foram ouvidos.

O Batalhão de Choque também esteve envolvido na ocorrência, onde prestou apoio para os agentes rodoviários, que conseguiram apreender a caminhonete com vários entorpecentes, que serão pesados para serem totalizada a quantia das drogas.

Até o momento, não há informação sobre prisão do suspeito. Mas chama a atenção a quantidade de viaturas e a perseguição que aconteceu no início da noite de hoje.

"O bicho está pegando", era o que mais se ouvia dos moradores.

Veja: