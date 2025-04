JD1TV: Touro solto em avenida tenta atacar homem e pula em BMW

Um touro solto em uma avenida avançou sobre um homem e pulou sobre uma BMW na manhã desta sexta-feira (11) na zona sul de Ribeirão Preto (SP). Com o impacto, o vidro do automóvel ficou destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu na Avenida Rebouças, que liga uma região de condomínios à Rodovia José Fregonezi (SP-328), no distrito de Bonfim Paulista.

No vídeo, é possível ver que há vários veículos parados. Em determinado momento, um touro solto, mas até então parado próximo a uma cerca, fica agitado e começa a correr atrás de um homem.

Durante a breve perseguição, o animal quase atinge a vítima e, ao invadir a avenida, acaba pulando sobre a BMW, que teve o vidro traseiro quebrado e parte da carroceria danificada pelo peso do touro. No automóvel estava uma mulher na direção e a filha, de 5 anos, no banco traseiro. Bem abaixo do ponto por onde o touro passou, a criança chegou a ser atingida por estilhaços, mas não se feriu. Outro carro também foi atingido.

"Tudo que eu precisava. Como eu vou explicar que um touro pulou no meu carro?", disse a motorista enquanto gravava tudo. Depois da perseguição, o touro fugiu para uma área rural e não tinha sido encontrado.

