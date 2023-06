JD1TV: Trabalhadores são socorridos após serem 'eletrocutados' na Guaicurus

Um homem, de 27 anos, e um colega, foram eletrocutados enquanto trabalhavam em cima de um prédio, na tarde desta terça-feira (6), em Campo Grande. O caso ocorreu na Rua João Scarano com Avenida Guaicurus. Segundo apurado pela equipe de reportagem do JD1 que está no local, a corrente elétrica entrou pela mão esquerda do rapaz e saiu pelo pé direito.

Informações prelimiares, são de que o prédio foi construído recentemente, e os homens estariam prestando serviços de calha no local, no momento em que levaram o choque. Eles estavam cerca de 6 metros de altura do chão.

"O rapaz acabou sofrendo um choque elétrico pela fiação interna do prédio. Não foram os fios de alta tensão. A energia passou pela mão esquerda e saiu pelo pé direito. Ele tem lesões tanto na mão quanto no pé, os quais estão enfaixados. Estava consciente e orientado, pois não teve trauma e não bateu a cabeça, foi só a questão do choque mesmo. Ele foi levado para a Santa Casa. Já o outro paciente que também levou choque, mas esse não teve gravidade, não tivemos contato, mas ele foi levado pelo Samu", detalhou o Tenente Rocha, do Corpo de Bombeiros.

Equipe da URSA também foi acionada para atender a vítima. Confira:

