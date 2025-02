JD1TV: Traficantes morrem após FAB derrubar avião carregando de drogas

A Força Aérea Brasileira (FAB) abateu um avião venezuelano que transportava drogas e entrou ilegalmente no Brasil. O avião foi abatido próximo de Manaus, capital do Amazonas. O fato aconteceu nessa terça-feira (11), mas só foi divulgado nesta quarta-feira (12).

Segundo a FAB, a aeronave entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro e não obedeceu às ordens de pouso forçado. Dois traficantes que estavam a bordo morreram e a Polícia Federal encontrou drogas no interior do avião.

Inicialmente, a FAB tentou confirmar a identidade do avião e determinou que ele modificasse a rota. Como não houve resposta por parte dos suspeitos, a Força Aérea efetuou tiros de avisos como medida de persuasão.

De acordo com a Aeronáutica, o avião venezuelano foi classificado como “hostil” e submetido a “tiros de contenção” - que tem o objetivo de impedir o prosseguimento do voo, conforme os protocolos do Decreto nº 5.144, de 2004.

