JD1TV: Traficantes usam caixão funerário para transportar 162 kg de drogas em Terenos

Motorista foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (29), ao ser visto carregando em uma Chevrolet Montana, um caixão funerário com 162 quilos de cocaína, na BR-262, em Terenos. A prisão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a instituição, durante a fiscalização de rotina, foi abordado o veículo e pedido ao motorista toda a documentação, sendo mostrado a CNH, os documentos do veículo, uma certidão de óbito e uma autorização de traslado, indicando que transportava um corpo.

No entanto, ao realizar a vistoria nos equipamentos obrigatórios do veículo e verificar o compartimento onde estava o caixão, a equipe percebeu um forte odor de produto químico vindo do interior. Ao abrir a tampa do caixão, que estava apenas encaixada, os policiais encontraram diversos tabletes da droga.

Questionado, o motorista confessou que sabia estar transportando entorpecentes. Ele afirmou que levaria a carga de Corumbá até Campo Grande. Ao todo, foram encontrados 150 tabletes de pasta base de cocaína, que após pesagem totalizaram 162,37 quilos.

Diante dos fatos, o veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

