JD1TV: Travestis 'macetam' homem na porrada em rua da fronteira

Um homem, que não teve o nome divulgado, apanhou de duas travestis no meio da rua durante a noite de segunda-feira (30), na região de fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. As imagens ganharam as redes sociais durante a tarde de ontem.

Conforme as informações iniciais, não existem relatos sobre a apresentação de um boletim de ocorrência registrado no lado brasileiro da fronteira.

Nas imagens, é possível ver que a vítima esta sentada no meio da rua, enquanto é agredido e xingado pelas travestis. Em determinado, o homem é arrastado pelos cabelos. A suspeita é que ele não tenha pago pelo programa, por isso acabou apanhando das agressoras.

Apesar de a cena estar sendo gravada, ninguém chega próximo da confusão, para impedir que a vítima continue apanhando.

O JD1 apurou que as duas são as mesmas que em outra ocasião, teria invado um hotel e causado uma confusão generalizada.

Assista as imagens:

