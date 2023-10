JD1TV: Três médicos são assassinados a tiros durante viagem ao RJ

Três médicos ortopedistas foram assassinados a tiros durante a madrugada desta quinta-feira (5), na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O tiroteio fez ainda uma quarta vítima, que foi socorrida e encaminhada para o hospital.

Conforme as informações iniciais da Polícia Militar, os médicos arcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim, Perseu Ribeiro Almeida e a vítima que não teve o nome divulgado, estavam em um quiosque quando homens em um carro pararam no local e dispararam contra eles.

Corsato, médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo (USP), e Bomfim são registrados no Conselho de Medicina de São Paulo. Já Almeida é registrado no conselho baiano.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Assista ao momento em que as vítimas são baleadas:

JD1TV: Três médicos são assassinados a tiros durante viagem ao RJhttps://t.co/CqUUKkENSL pic.twitter.com/aAGUbkutbF — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 5, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também