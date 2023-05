JD1TV: Três são presos pelo Choque após assalto violento na Mata do Jacinto

Três bandidos, de 38, 40 e 41 anos, foram presos durante a manhã deste domingo (7) pelas equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Eles são responsáveis de ter cometido um roubo violento na noite de sábado (6), no bairro Mato do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, um casal, de 34 e 39 anos, chegava em casa em um Volkswagem Nivus quando antes mesmo de baixar o portão de elevação foram surpreendidos por dois homens armados, que invadiram a residência.

Dizendo ser policiais, os homens afirmaram estar investigando o casal há meses e tinham conhecimento de que havia uma grande quantia de dinheiro no local. O homem, que estava no banco do passageiro, foi retirado a força do veículo e obrigado a ajoelhar enquanto era revistado por um dos assaltantes, sendo algemado logo depois.

A esposa dele, condutora do Nivus, teve a bolsa revistada. Para a polícia, as duas vítimas contaram que eram ameaçados de morte a todo momento. Ao entrar na casa, os assaltantes foram direto para o closet do casal, revirando gavetas.

Como o dinheiro não foi encontrado no guarda-roupas, os homens passaram a revirar a casa enquanto ameaçavam e apontavam as armas para as vítimas. Os assaltantes chegaram a perguntar onde estava o DVR – responsável por salvar as gravações das câmeras de segurança – mas como o dispositivo ficava na parte de cima da residência desistiram.

Os assaltantes fugiram no mesmo Volkswagem Voyage preto que chegaram, tirando as algemas da vítima no portão da casa. Antes de ir embora, eles ainda ameaçaram o casal de morte mais uma vez, caso fossem denunciados.

Os homens saíram do local levando um celular, a chave do carro e uma corrente de ouro. A chave e o celular foram encontrados jogados nas intermediações da 3° Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado pelas vítimas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, roubo majorado se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Prisão – Já diante das informações, as equipes do Batalhão de Choque permaneceram em diligências durante a noite para localizar os envolvidos. Ao conseguirem identificar o proprietário do Voyage, os policiais encontraram o primeiro autor.

Ele seria dono de uma oficina mecânica na região do bairro Moreninhas. Na garagem da casa do homem, o carro usado no crime foi localizado e de imediato ele confessou sua participação no crime, entregando até mesmo as roupas usadas na noite de ontem. No veículo os militares encontraram ainda uma pistola calibre 9 mm com 9 munições.

O autor relatou que foi convidado por um segundo individuo para participar do roubo. Ele entregou os outros três colegas de crime.

O segundo autor foi preso na casa da namorada, no bairro Cidade Morena. Com ele as equipes localizaram placas de carro avulsas e uma moto Honda Fan 150, utilizada para monitorar as vítimas e fazer os levantamentos necessários antes do roubo.

O terceiro autor, responsável por dirigir o Voyage estava na casa da mãe quando foi detido na manhã de hoje, localizada no bairro Moreninha II. Em seu quarto uma pistola calibre 380 com quatro munições, duas armas de ar comprimido calibre 5,5mm e uma algema, pertencente ao Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso do Sul.

Os presos foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e os veículos encaminhados até a Derf (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos).

Assista o momento em que o casal é abordado pelos assaltantes:

