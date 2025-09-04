Menu
Polícia

JD1TV: Trio é preso após atentar contra motorista em roubo na Vila Nasser

O veículo e os suspeitos foram encontrados no bairro São Conrado por uma equipe do Batalhão de Choque

04 setembro 2025 - 09h36Luiz Vinicius
Momento em que o suspeito atira contra o motoristaMomento em que o suspeito atira contra o motorista   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Três pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta quinta-feira (4), no Jardim São Conrado. Enzo Phelipo Rodrigues Passos, de 20 anos, Marlon Kauã Pinto Garcia, de 18 anos, e Agatha Laysla Pare da Silva, de 18 anos, foram acusados de uma tentativa de latrocínio e receptação, em Campo Grande.

Eles roubaram um veículo Hyundai HB20, de cor prata, durante a tarde desta quarta-feira (3), após entrarem em luta corporal contra o motorista e atirarem nele e no carro. O crime aconteceu na região da Vila Nasser.

Conforme detalhes do Batalhão de Choque, o vidro fechado do veículo impossibilitou que a bala atingisse o motorista. No entanto, a vítima continuou resistindo e o criminoso voltou a disparar, contudo, a arma falhou.

No carro estavam vários pertences pessoais, como notebook e celular. O Batalhão de Choque tomou conhecimento e iniciou as diligências, quando na madrugada, foram informados que os três suspeitos e o veículo estavam no Jardim São Conrado.

Quando chegaram no local indicado, Kauã e Enzo tentaram correr para dentro de um condomínio, no entanto, foram detidos. Já Agatha foi detida ainda na rua, sem ter tempo de tentar fugir do local.

Na ação, os policiais apreenderam dois revólver calibre .38 com três munições picotadas, além dos pertences levados da vítima. O notebook foi recuperado na residência utilizada pelo grupo, junto com roupas usadas no assalto. O celular também foi encontrado dentro do HB20, já formatado.

Os três presos confessaram a participação nos crimes e receberam voz de prisão.

 

