JD1TV: Troca de tiros deixa criança de 11 anos ferida no Pioneiros

Troca de tiros, na tarde deste sábado (8), deixou uma criança de 11 anos ferida no Pioneiros, em Campo Grande, o menor foi baleado no peito e encaminhado para a Santa Casa, além dele mais duas pessoas deram entrada vítimas de arma de fogo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Conforme informações apuradas pela reportagem do JD1 Notícias, um homem em uma Fiat Toro, cor preta, estaria com duas armas e seria o autor dos disparos. Imagens do circuito de segurança de residências da região, flagraram o momento em que o motorista da Toro troca tiros com outro indivíduo e sai com o veículo.

A criança foi socorrida antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações do estado de saúde da criança e nem onde teria ocorrido os disparos que o acertaram.

Nas imagens abaixo, você confere o motorista saindo de uma casa, com outra pessoa dando suporte e atirando contra um homem que também está armado na rua. O homem entra no veículo e sai.

