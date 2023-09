JD1TV: Uno fica destruído após ser atingido por caminhão na BR-163, em Campo Grande

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou a BR-163 com o trânsito lento na tarde desta quarta-feira (27), próximo a entrada do bairro Estrela Park, em Campo Grande. Equipes da CCR MSVia estão no local acompanhando a ocorrência.

Conforme o apurado pela reportagem, a colisão foi entre um Fiat Uno e um caminhão caçamba. O motorista do Uno, de 75 anos, foi socorrido com ferimentos pelo corpo, mesmo que o carro tenha ficado completamente destruído após a batida.

O condutor do caminhão, de 64 anos, contou que estava seguindo junto com o carro de passeio na pista sentido saída para Cuiabá, quando foi pego de surpresa com a redução repentina da velocidade feita pelo Uno, que tentava fazer uma conversão e acessar a Avenida João Garcia Carvalho Filho.

Ele disse ainda que tentou frear, mas não teve tempo hábil para parar o veículo, atingindo o carro violentamente na lateral. O Uno foi arremessado na pista contrária, parando metros depois de onde a colisão aconteceu.

Como a BR-163 é administrada pela CCR MSVia, as equipes da concessionária foram até o local, atender a ocorrência e fazer o controle do trafego até a liberação total da via. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também acabaram sendo acionadas para acompanhar os desdobramentos do acidente.

Veja como ficou o Uno:

