JD1TV: Usuário de drogas é preso após fazer cachorro 'fumar maconha'

As imagens de um homem fazendo um cachorro ‘usar’ maconha, viralizou nas redes sociais durante esta quinta-feira (14). O caso teria sido gravado pelo autor, na cidade de Manaus. Ele foi preso após denúncias de vizinhos.

Conforme o site CM7, o vídeo mostra o momento em que ele fuma um cigarro de maconha e obrigada o animal a consumir a droga, já que seu dono o segura para soltar a fumaça em seu focinho.

O animal foi resgatado e será evado para uma clínica veterinária. Após exames, ele deve ser colocado para adoção.

Vizinhos informaram ao site que já desconfiavam que o homem submetia o animal ao uso dos entorpecentes, pois era usuário de drogas. Eles fizeram as denúncias que terminaram com a prisão do autor.

A atitude do homem é considera crime de maus-tratos. A prisão dele contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIP-Cães). O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA).

