JD1TV: Vamos brincar? Homem coloca soda cáustica na água para 'pregar peça' em colegas

O funcionário de uma empresa foi preso por suspeita de contaminar a água com soda cáustica, o caso aconteceu em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (27).

Conforme as informações iniciais, pelo menos dois colegas do homem, de 31 anos, precisaram de atendimento médico. No vídeo, divulgado pela polícia, é possível ver o momento que o suspeito levanta a parte superior do bebedouro e despeja um líquido que estava em uma caneca. Em seguida, ele sai do local disfarçando.

Uma das pessoas que consumiu a água contaminada precisou ser encaminhada a um hospital da região para passar por uma lavagem estomacal. A empresa informou que "está colaborando com as apurações" e que, "conforme boletim médico, os funcionários passam bem".

O suspeito afirmou à polícia que não tinha a intenção de envenenar os colegas. Segundo ele, o objetivo era "pregar uma peça" e que pensava que a substância dentro do recipiente era sabão em pó.

Segundo a Polícia Civil, com base em análises preliminares e na reação das pessoas que tomaram a água, foi constatado que a substância é soda cáustica.

Nota da empresa

"A empresa informa que, ao tomar conhecimento de que 2 (dois) funcionários apresentaram mal-estar após beberem água, iniciou as apurações internas e ao se deparar com indícios de crime, imediatamente comunicou à 1ª Delegacia de Polícia e está colaborando com as apurações. Conforme boletim médico, os funcionários passam bem."

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também