JD1TV: Veja momento em que criminosos "rondam" local de confronto no Iracy Coelho

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a dupla de criminosos envolvida em confronto na tarde desta terça-feira (29) faz uma espécie de “ronda” na via antes de tentar roubar uma moto na Rua Doná Albertina Rosa, no Parque Residencial Iracy Coelho Netto, em Campo Grande.

Em vídeo obtido pelo JD1, é possível ver a atividade dos criminosos, que aparecem nas imagens saindo da Rua Doná Albertina Rosa e seguindo para a Rua Antônio de Castilho, antes de realizarem um “balão” e retornarem para a via de onde saíram.

No local, eles tentaram realizar um furto, no entanto, acabaram entrando em confronto com um cabo da Polícia Militar (PM) à paisana na via, que viu a ação dos criminosos.

Segundo informações obtidas no local, Eduardo dos Santos Barreto, de 21 anos, o “Dudu”, que morreu no confronto, e seu comparsa, não identificado até o momento, tinham passagem na polícia por roubos de motos.

Confira o vídeo:

