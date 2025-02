JD1TV: Veja momento em que jovem é assassinado em tabacaria do Centro-Oeste

Imagens de segurança da tabacaria onde Gabriel da Silva Matos, de 19 anos, foi assassinado no final da noite deste sábado (1) mostram o momento em que a dupla de criminosos executa o rapaz.

As imagens confirmam a versão apresentada por testemunhas, que a dupla de criminosos estava em uma moto e, sem tirar os capacetes, se aproximaram de Gabriel e realizaram os disparos.

Nas imagens, o piloto da moto aparenta também estar armado. Logo após o crime, os dois fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas Gabriel já estava morto no momento em que os socorristas chegaram na tabacaria. O óbito foi confirmado pelos socorristas.

