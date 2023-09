JD1TV: Veja o momento em que filho de empresário é morto com tiros de fuzil

Um vídeo, divulgado pela imprensa paraguaia, mostra o momento em que Charles Gonzalez Coronel, de 32 anos, é morto com tiros de fuzil na tarde desta quinta-feira (21), na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O município faz fronteira seca com Ponta Porã. Até o momento, a informação é que uma pessoa ficou ferida ao ser atingida com um disparo no olho.

Conforme as informações iniciais, o crime aconteceu há pouco enquanto a vítima estava em um Jeep Grand Cherokee branco, andando na rua. Em determinado momento, ele foi surpreendido por pelo menos quatro homens, armados com fuzis.

Vários disparos teriam sido efetuados, causando tumulto em frente a um colégio da região. Os autores fugiram logo após o crime. A vítima seria filho de um grande empresário da fronteira. Equipes da Polícia Nacional foram até o local para fazer as investigações iniciais sobre o caso.

