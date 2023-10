JD1TV: Vendedor é esfaqueado por venezuelano na Praça Ary Coelho

Vendedor ambulante, que não teve a identificação divulgada, foi esfaqueado durante uma briga com um venezuelano na tarde desta quinta-feira (19), na Praça Ary Coelho, localizada na região central de Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a confusão aconteceu no momento em que os dois tentavam se esconder da chuva que caia na Capital. Em certo instante, a dupla começou a se estranhar e trocaram agressões.

Para se defender, o venezuelano sacou a faca e desferiu alguns golpes no tórax e região do abdômen da vítima. Após isso, o autor fugiu correndo do local.

A briga aconteceu próximo a base da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que fica localizada na praça. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local atendendo a ocorrência.

Assista a um vídeo encaminhado a reportagem:

Deixe seu Comentário

Leia Também