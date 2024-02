JD1TV: Venezuelano é flagrado furtando celular em banca no Camelódromo

Identificado como J.L.A de 26 anos, um venezuaelano foi detido no final da manhã de ontem (3), após furtar um celular dentro do Camelódromo de Campo Grande na Avenida Afonso Pena.

Johan comprou um celular Motorola na banca dentro do Camelódromo e aproveitou para furtar um celular Samsung enquanto a atendente se distraia.

No entanto câmeras de segurança registraram a ação e a Guarda Civil Metropolitana foi acionada para reforçar as rondas na região do estabelecimento com posse das informações sobre as características e as vestimentas do indivíduo.

Em contato com a Casa de Resgate, foi informado que um homem parecido com o que estava sendo procurado havia entrado no local.

A Guarda foi até a Casa e identificou o suspeito que estava com o celular furtado. Ele confessou o delito e foi encaminhado para Cepol para medidas cabíveis, não foi necessário o uso de algemas e encaminhado sem lesões aparentes. Veja a ação:

