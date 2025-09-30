Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Vereadora diz ser a favor da violência contra mulher: 'tem umas que merecem apanhar'

Ela estava defendendo um colega na tribuna; após a repercussão negativa, 'Betinha' emitiu nota se retratando

30 setembro 2025 - 18h51Brenda Assis

A vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos-AM), conhecida como Betinha, declarou durante sessão na Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas, que é "a favor da violência contra mulher". A fala foi feita na segunda-feira (29) e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Conforme o g1, no plenário Wilson Maués, Betinha afirmou que "tem mulher que merece apanhar" e alegou já ter visto situações em que mulheres se machucaram sozinhas para acusar homens de agressão.

Durante o discurso, ela citou a vereadora Professora Jéssica (Democracia Cristã) e criticou mulheres que, segundo ela, tentam se beneficiar da Lei Maria da Penha. A declaração foi feita em defesa do vereador Pedro Paz (União Brasil), denunciado por Jéssica após levantar o dedo em direção a ela durante uma sessão.

Após a repercussão negativa, Betinha divulgou uma nota de retratação. No texto, pediu desculpas e reconheceu que as palavras foram "inadequadas, desrespeitosas e incompatíveis com os princípios de dignidade, igualdade e respeito".

"Assumo integralmente a responsabilidade por minhas declarações, reafirmando meu profundo arrependimento", escreveu.

Assista:

 

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: GCM apreende droga avaliada em R$ 900 mil que estava sendo traficada pelos Correios
Polícia
JD1TV: GCM apreende droga avaliada em R$ 900 mil que estava sendo traficada pelos Correios
Eric Basso da Silva, conhecido como "Chapolin", era líder do esquema
Polícia
Polícia identifica líder de "golpe dos nudes" que extorquiu mais de R$ 5 milhões em MS
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Igor estava dentro do estabelecimento quando foi assassinado
Polícia
Segurança mata jovem a tiros dentro de mercado da fronteira
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Hospital da Santa Casa, onde vítima estava internada
Polícia
Idoso morre com falta de ar 3 meses após 'pegar' pneumonia em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Inocência
Polícia
Mulher pede ajuda ao ex para cuidar da filha de 1 ano e apanha em Inocência
Após luta contra fibrose pulmonar, sargento da PM morre em Coxim
Polícia
Após luta contra fibrose pulmonar, sargento da PM morre em Coxim
Ladrões que esfaquearam e roubaram motorista de aplicativo tem 16 e 17 anos, diz polícia
Polícia
Ladrões que esfaquearam e roubaram motorista de aplicativo tem 16 e 17 anos, diz polícia
Acidente aconteceu na última terça-feira (23)
Polícia
Polícia Científica conclui identificação de vítimas de acidente aéreo e agradece apoio do FBI

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração