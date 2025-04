JD1TV: Vereadores de Glória de Dourados sofrem acidente com carro oficial na Capital

Um acidente grave, entre um veículo de pax e o carro oficial da Câmara Municipal de Glória de Dourados, aconteceu durante a tarde desta quarta-feira (2), no cruzamento da Rua Dolor Ferreira de Andrade com a Rua 25 de Dezembro, localizado no centro de Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o carro da pax seguia pela Rua Dolor Ferreira de Andrade quando acabou atingindo o outro veículo que não respeitou a sinalização de ‘Pare’ existente no cruzamento.

Ao desviar, o motorista do carro da Câmara de Glória de Dourados acabou perdendo o controle, invadindo a calçada e destruindo o muro de uma residência.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou gravemente ferido. Dentro do veículo oficial estavam quatro vereadores e o secretário de educação do município.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionadas, fazendo o atendimento da ocorrência.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

