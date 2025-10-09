Menu
Menu Busca quinta, 09 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Vereadores trocam socos após xingamentos e sessão é encerrada

O vídeo, que ganhou as redes sociais, mostra o momento em que os vereadores Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP) trocam socos

09 outubro 2025 - 16h41Brenda Assis

Uma cena inusitada mostra o momento em que vereadores trocam socos durante uma sessão na Câmara Municipal de Sena Madureira, no Acre, nessa terça-feira (7). A briga teria começado após uma troca de ofensas entre os políticos.

O vídeo, que ganhou as redes sociais, mostra o momento em que os vereadores Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP) trocam socos, empurrões e ofensas, enquanto outras pessoas tentam apartar a briga.

Após o confronto, Moreira publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando ter registrado um boletim de ocorrência contra o colega. O político disse que apenas se defendeu e explicou sua versão dos fatos.

“Simplesmente, só me defendi. Em momento algum tentei agredir ele […]. Ele fez uma declaração, me chamou de fracassado, que tinha um ‘A’ maiúsculo de traidor, e eu, na explicação pessoal, retruquei, e ele não aguentou”, afirmou o vereador.

Já Araújo disse, em sua versão, que o que motivou a briga corporal com o outro vereador teriam sido as ofensas.

“Em toda a história da minha vida, nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias e injúrias. Minha honra subjetiva e objetiva, minha vida e minha história são todas aqui, e todos me conhecem. Nunca fui de confusão, mas tudo na vida tem limites. Peço perdão a todos que decepcionei e envergonhei. Assim, também espero não ouvir mais essas ofensas de quem não é exemplo para querer dar lição de moral”, publicou em suas redes sociais.

A Câmara Municipal de Sena Madureira não se manifestou sobre o caso.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Jovem morre após passar mal durante tratamento contra alcoolismo em Campo Grande
Homem que morreu no Rio Anhanduí tinha 30 anos e era conhecido como 'Japinha da ZN'
Polícia
Homem que morreu no Rio Anhanduí tinha 30 anos e era conhecido como 'Japinha da ZN'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é acusada de furtar celular e leva facada da 'amiga' no Caiobá
AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Jovem leva garrafada na cabeça durante bebedeira com amigos em Terenos
Polícia encontra bebidas falsificadas em conveniência do Coophavila II
Polícia
Polícia encontra bebidas falsificadas em conveniência do Coophavila II
O material foi apreendido na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Carga com mais de R$ 22 milhões em eletrônicos é apreendida em MS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso por invadir bar e furtar energético em Paranaíba
Casos de violência contra as mulheres seguem altos em MS
Polícia
MS tem 3,5 mil casos de violência contra mulheres no ano e subnotificação é desafio
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs