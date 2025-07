JD1TV: Vestidos de policias e usando metralhadoras, grupo tenta matar empresário na fronteira

Uma pessoa ficou ferida durante uma troca de tiros ocorrida na manhã desta terça-feira (29), na Ruta PY 05, localizada em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, imagens mostram um homem com colete da SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) caído ao lado de um fuzil com ferimentos pelo corpo. Em outro vídeo, é possível ver uma pessoa também ferida no pátio de uma empresa.

O responsável pela investigação, contou à imprensa local que dois carros, ocupados por oito pessoas, invadiram o pátio de uma empresa para tentar matar o dono do estabelecimento. Os criminosos usavam coletes da SENAD e estavam armados com fuzis.

Porém, não tiveram sucesso porque algumas pessoas do comércio estavam armadas e abriram fogo ao ver o grupo invadindo o local. Diante da situação, um dos criminosos foi baleado e precisou ser socorrido.

O caso está sendo investigado pelas autoridades da Polícia Nacional. Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também