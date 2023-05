JD1TV: Viatura da PM capota e militares são "socorridos por ônibus" na MS-040

Uma viatura da Polícia Militar capotou em um trecho da rodovia MS-040 nesta terça-feira (30), durante a manhã chuvosa e os ocupantes foram socorridos por testemunhas que estavam em um ônibus de viagem que vinha de São Paulo.



Conforme informações repassadas pela Coronel Neidy Nunes da Polícia Militar, a viatura era ocupada por quatro militares, sendo um coronel, mais três oficiais que iam a um evento em Bataguassu, quando capotaram na MS-040 a 30km da Escola Agrícola, próximo de Santa Rita do Pardo.

O motorista do ônibus de viagem DM Tur, passou no momento e recolheu os três militares que estavam no veículo tombado, enquanto o outro oficial ficou no local consciente e orientado. Os militares foram levados de ônibus até a BR-163, em frente a Transportadora Lontano, para serem atendidos mais tranquilamente.



Uma passageira do DM Tur chegou a dizer que o local do acidente "estava bem feio". Além de socorristas da CCR MS Via, o Corpo de Bombeiros Militar também atendeu as vítimas dentro do ônibus. Veja o momento em que os militares são socorridos:

