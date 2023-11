JD1TV: Vídeo mostra acidente em que motociclista de 62 anos morreu no Vida Nova

Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente em que a motociclista Renilda Aparecida Paim da Silva, de 62 anos, morreu depois de ter sido atingida por um carro na Rua Santa Augusta, no Vida Nova, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem ainda no local, a vítima estava em uma Honda Biz e trafegava pela preferencial quando, no cruzamento com a rua Rosa Maria Lopes, foi atingida por um HRV, que acaba acelerando antes de ela terminar de passar.

A motorista do carro, de 38 anos, não respeitou a sinalização de 'Pare' existente no local. Em uma parte do vídeo, é possível ver ainda que um poste teria atrapalhado a visão da condutora, que chegou a ‘entrar’ mais na preferencial para ter uma visão melhor. Porém, ainda assim atingiu a idosa.

Depois da colisão e antes de começar a passar mal e vir a óbito, Renilda pediu para populares ligaram para alguns familiares.

Já no local, os parentes entraram em contato com o SAMU e o Corpo de Bombeiros, mas segundo eles as equipes demoraram mais de uma hora para chegar ao local.

Quando os militares chegaram, a vítima estava tendo uma parada cardíaca. Ela chegou a passar pelo processo de reanimação, mas a não resistiu e morreu ainda no local.

Assista ao vídeo:

