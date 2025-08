JD1TV: Vídeo mostra acidente que matou motociclista em Água Clara

Saiba Mais Interior Motociclista colide contra caçamba e morre em avenida de Água Clara

Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente que tirou a vida do motociclista Fabiano Lacheski, na noite de sábado (2), na Avenida Benevenuto Ottoni, localizada em Água Clara.

Conforme o vídeo, é possível ver que o rapaz seguia em alta velocidade pela avida quando tentou desviar de outra motocicleta, que seguia pela via. Ao desviar, ele perdeu o controle de direção e acabou colidindo violentamente contra uma caçamba, que estava acomodada próximo ao meio fio.

Por conta da colisão, Fabiano morreu ainda no local. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos a respeito do caso.

Segundo o site Portal Água Clara, Fabiano trabalhava como motorista de carreta em uma empresa especializada em plantação de eucalipto na região.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

