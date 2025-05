JD1TV: Vídeo mostra arma de policial disparando em shopping da Capital

As câmeras de segurança mostram o momento que a arma de um policial militar, de 38 anos, disparou acidentalmente durante a manhã desta segunda-feira (26), em uma das lojas do Shopping Campo Grande.

Conforme o vídeo, ele estava no caixa finalizando sua compra quando ‘ajeita’ a calça com a arma na cintura. Após isso, o disparo é efetuado e todos que estavam ao redor acabam se assustando.

Nas imagens não é possível ver o momento que o atendente do estabelecimento, de 29 anos, acaba se assustando e caindo. Porém, segundo a nota do complexo de lojas, ele teria desmaiado de susto, caído e batido a cabeça.

O policial foi socorrido e levado para o Hospital da Cassems, enquanto o atendente acabou sendo levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Apesar de ser acidental, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Assista ao vídeo: