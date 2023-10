JD1TV: Vídeo mostra assassinato de Fábio em hipermercado do Tijuca

Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que Fábio Alves da Silva, de 43 anos, foi assassinado na noite de quinta-feira (19), no estacionamento do hipermercado na Avenida Gunter Hans, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

No vídeo encaminhado ao JD1, mostra que o autor não teve ‘pena’ de efetuar várias vezes, mesmo após a vítima já estar caída ao solo. A maioria dos disparos na cabeça e no tórax de Fábio, que era funcionário do hipermercado e estava deixando seu posto de serviço.

A Polícia Civil e a Polícia Científica encontraram 19 cápsulas deflagradas no estacionamento. Ainda ontem, a reportagem apurou que a vítima havia começado a trabalhar no estabelecimento há 15 dias, pois fazia parte de um projeto social de reeducando, uma vez que ele cumpria pena no regime semiaberto.

Fabio vinha sendo ameaçado por uma pessoa e chegou a temer pela sua vida, conforme dito pela enteada, de 29 anos. Ele foi surpreendido assim que terminou seu expediente no hipermercado.

"Ele [Fabio] falou que alguém queria matar ele. Ele tinha a opção de trabalhar lá dentro ou trabalhar aqui fora, mas ele disse que saiu para ver se matariam mesmo, se tinham coragem", disse a familiar, afirmando que a possível rixa seria um suposto homicídio, mas que ninguém apresentou provas concretas.

Diferente do que foi noticiado anteriormente, o vídeo mostra que o atirador chegou a descer da moto, já que aparece a pé nas imagens, surpreendendo a vítima já efetuando os disparos. Confira o vídeo:

JD1TV: Vídeo mostra assassinato de Fábio em hipermercado do Tijucahttps://t.co/yYKis2EQFt pic.twitter.com/M08kt9oYCX — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 20, 2023

