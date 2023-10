JD1TV: Vídeo mostra briga e tiroteio entre policial e barbeiro no Aero Rancho

Imagens de câmera de segurança mostram a briga entre um policial militar e um barbeiro, de 37 anos, na rua Miguel Ângelo, localizada no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, que aconteceu na tarde de terça-feira (24).

Conforme o apurado pelo JD1 ainda no local, a confusão teria começado porque o barbeiro foi até a casa do servidor com arma em punho, para ameaça-lo por causa de algumas mangas que teriam caído em seu quintal.

Os dois tiveram uma discussão, e em determinado momento, o homem puxou uma arma, não registrada, e ameaçou o militar. Ele teria ainda jogado uma manga no portão do servidor.

Em defesa, o militar disparou contra o vizinho, o atingindo na cintura. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi socorrida.

Assista as imagens:

JD1TV: Vídeo mostra briga e tiroteio entre policial e barbeiro no Aero Ranchohttps://t.co/81H1Ykazeh pic.twitter.com/wBr8HS9ouR — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 25, 2023

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também