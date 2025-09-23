JD1TV: Vídeo mostra caminhão causando engavetamento na Consul Assaf Trad

Uma câmera de segurança flagrou o momento que o caminhão baú surge em alta velocidade e acerta vários carros que estavam parados no semáforo da Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (23). O engavetamento deixou duas pessoas feridas em estado grave.

Nas imagens é possível ver que o trânsito segue o fluxo normal, parando no vermelho. Em determinado momento, o caminhão aparece correndo e sai arrastando os veículos.

Enquanto isso, os outros motoristas que estavam na faixa do lado tentam desviar para não serem atingidos.

Conforme as informações iniciais, o condutor de um caminhão baú teria perdido o controle de direção. O primeiro a ser atingido foi um Hyundai HB20, que ficou completamente destruído ao ficar entre o caminhão e uma Chevrolet Spin. Seguindo a dinâmica, a Spin foi parar debaixo de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton. A caminhonete, por sua vez, atingiu um Fiat 500, que prensou e destruiu um Fiat Uno entre um Toyota Yaris.

O Yaris atingiu um BYD e acertou o ônibus de transporte coletivo. Os condutores socorridos em estado grave estavam no HB20 e no Uno, os carros mais destruídos pelo acidente.

Outras quatro pessoas foram socorridas com ferimentos leves, sendo encaminhadas para unidades de saúde de Campo Grande. Para as autoridades, o condutor do caminhão informou que teria ficado sem freio e por isso causou o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam o caso no local.

