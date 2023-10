JD1TV: Vídeo mostra caminhão desgovernando invadindo escola no Guanandi

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um caminhão desgovernado invade um Centro de Educação Infantil e tomba no pátio. O acidente aconteceu logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26).

Segundo informações repassadas para o JD1 Notícias, o caminhão estaria aparentemente sem o freio devido a uma falha mecânica. Dessa forma, o motorista teria usado a grade do colégio "a seu favor", para evitar um acidente maior. Após colidir e arrancar a cerca, o veículo acabou tombando dentro do colégio.

Equipes do Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender a ocorrência, junto com uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Assista as imagens:

