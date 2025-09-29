JD1TV: Vídeo mostra carretas em chamas após colisão frontal em Campo Grande

Moradores e curiosos que passavam pelo pontilhão localizado na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, flagraram as carretas em chamas após a colisão que terminou na morte de um motorista durante a tarde desta segunda-feira (29). A rodovia está completamente fechada.

Conforme o apurado pela reportagem, um dos veículos tentava acessar a BR-163, quando o acidente aconteceu. Por conta da batida, uma das carretas acabou pegando fogo.

O motorista que faleceu estava preso às ferragens. O outro conseguiu sair antes do incêndio, sendo socorrido pela Motiva Pantanal e encaminhado para uma unidade de saúde da Capital.

Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no local do acidente, já depois de realizar o controle das chamas.

A rodovia, neste trecho, que está fechada nos dois sentidos. Por isso, é necessário ter atenção redobrada ao passar pela região.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a fumaça densa e o fogo tomando conta de toda a cabine dos veículos. Assista:

