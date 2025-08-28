JD1TV: Vídeo mostra desespero da mãe ao descobrir morte de Manu na Capital: 'eu te amo, filha'

Imagens de câmeras de segurança gravaram os gritos de dor e desespero da mãe de Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, quando o corpo da pequena foi encontrado sem vida na casa do assassino Marcos William Teixeira Timóteo, de 20 anos, na Vila Carvalho, em Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (28).

A rua Joaquim Manoel de Carvalho estava vazia quando o silencio da madrugada foi interrompido pelos gritos da mãe da pequena por volta das 2h22. Enquanto clamava por ajuda, ela dizia amar Manu, como era carinhosamente chamada pelos familiares.

Enquanto isso, uma pessoa que acompanhava a mulher pedia calma, dizendo que o suspeito, Marcos William, iria pagar pelo que fez para a criança.

A pequena foi encontrada morta, enrolada em um cobertor e ‘escondida’ dentro de uma banheira infantil, que estava debaixo da cama de William, conhecido como ‘Gordinho’.

Por acharem que ela estava com a avó, já que tinha o costume de ir até a casa dela para passar o dia, os pais da menina demoraram a procurar por ela. Ao perceberem que Manu não voltou para casa, foram até a casa de uma vizinha pedir as imagens de câmeras de segurança, momento que viram a criança andando ao lado do suspeito.

Os dois então caminharam até a casa dele, onde ela foi brutalmente estuprada e estrangulada até a morte. Quando o Batalhão de Choque da Polícia Militar chegou no imóvel, encontraram a cozinha suja de barro, suspeitando que ela teria sido morta e possivelmente enterrada, os militares entraram na residência e fizeram uma varredura, até que acharam o corpo debaixo da cama.

Gordinho conseguiu fugir até a manhã de hoje (28), quando foi encontrado pelas equipes do GOI (Grupo de Operações de Investigações). Ao ser localizado, ele reagiu a abordagem, sendo alvejado e morrendo na UPA Vila Almeida.

