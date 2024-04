JD1TV: Vídeo mostra execução de caminhoneiro no Colúmbia

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o caminhoneiro Magnos Edgar Bartz, de 39 anos, é assassinado, na Rua Catrimani, localizada no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, durante a manhã desta segunda-feira (8).

Conforme as imagens, é possível ver o momento em um veículo Fiat Pálio Weekend Adventure para próximo a Chevrolet S10 que a vítima arrumava. O passageiro do carro desce e vai até a porta do motorista.

Logo na sequência uma agitação acontece, fazendo o atirador voltar correndo para o carro que o apoiava. O veículo sai em disparada pela Rua Catrimani.

Magnos morreu ainda no local, depois de ser atingido várias vezes. Cerca de 10 disparos, de um revólver calibre 9mm, foram efetuados contra a vítima.

A reportagem soube que o caminhoneiro foi preso em uma blitz em São Gabriel do Oeste, onde chegou a ficar preso por cerca de 90 dias, por omitir socorro a Ana Grete Alves Pereira, de 40 anos, que caiu da carreta enquanto ambos viajavam pela rodovia PR-317, em Floresta, no interior do Paraná.

O caso aconteceu no dia 6 de novembro do ano passado. Durante as investigações, houve o pedido de prisão feito pela Delegacia de Polícia Civil de Maringá, que após dois meses, conseguiu prender Magno em São Gabriel do Oeste - a detenção aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ele chegou a ficar por alguns meses, mas foi solto.

Assista ao vídeo do assassinato de Magnos:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também