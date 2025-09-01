JD1TV: Vídeo mostra filho de policial aposentado sendo morto a tiros no Nova Lima

Câmeras de segurança flagraram o momento que Douglas Bragatto do Amaral, de 34 anos, filho de um policial civil aposentado, é assassinado durante a madrugada de sábado (30), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o vídeo, os dois estava em frente a uma conveniência localizada na Avenida Zulmira Borba, conversando. Porém, em determinado memento, Douglas se afasta de um carro e acaba sendo alvejado pelo suspeito.

A vítima tentou correr, mas faleceu ainda no local ao ser atingido. o suspeito foi identificado pelo vulgo 'Rato' e fugiu do local após o homicídio, mas acabou sendo preso pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco) em uma residência, na Vila Nasser, no dia seguinte.

As imagens foram obtidas pelo site Nova Lima News. Assista ao vídeo:

