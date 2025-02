JD1TV: Vídeo mostra idosa sendo atropelada e arrastada por caminhonete na Mato Grosso

Helena Preus, de 76 anos, morreu horas depois de ter sido atropelada por uma caminhonete durante a manhã de terça-feira (18), na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

Imagens de câmeras de segurança, de um comércio da região, mostram o momento em que a vítima seguia para uma clínica localizada próximo do local do acidente. Ao passar na saída de veículo de uma famosa academia 24h da região, ela acabou sendo atingida pela caminhonete.

No vídeo é possível ver que a mulher estava na frente do utilitário quando foi atingida. A caminhonete passou por cima e arrastou a idosa.

Ainda ontem, o delegado Reges de Almeida, da 3° Delegacia de Polícia Civil, detalhou que Helena teve ferimentos graves como TCE (Traumatismo Crânio Encefálico), fratura no fêmur e em outras partes do corpo, sendo socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para a Santa Casa.

Porém, horas depois, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Por estar saindo da academia, sem apresentar sinais de embriaguez, o delegado afirmou que não foi necessário a realização do teste do bafômetro no motorista.

O caso está sendo investigado pelas autoridades. Assista as imagens:

