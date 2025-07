JD1TV: Vídeo mostra idoso sendo atropelado na Rua Brilhante antes de morrer na Santa Casa

Uma câmera de segurança pegou o momento em que Manoel Messias Filho, de 74 anos, é atropelado por uma moto no cruzamento das ruas Brilhante com Jamil Nachif, na Vila Bandeirante, em Campo Grande, durante a tarde de terça-feira (1°).

No vídeo é possível ver o momento que Manoel tenta atravessar a pista, porém, no meio do caminho, ele vê os veículos se aproximando e tenta retornar para a calçada, momento que é colhido por uma moto.

Saiba Mais Polícia Pedestre morre após ser atingido por moto ao tentar atravessar a rua Brilhante

Com o impacto, o idoso é arremessado ao ar e cai com força no chão. Enquanto isso, o motociclista cai e é arrastado no asfalto por alguns metros antes de parar.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e deu entrada com politraumatismo na Santa Casa de Campo Grande, onde teve o óbito declarado pela equipe médica às 14h40.

Ainda segundo o registro, equipe do hospital e da assistência social tentaram localizar familiares ou responsáveis pelo idoso, mas não foram localizados.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Pedestre morre após ser atingido por moto ao tentar atravessar a rua Brilhante

Deixe seu Comentário

Leia Também