JD1TV: Vídeo mostra jovem esfaqueando homem após supostas mensagens para a mãe na Capital

Saiba Mais Polícia Homem é esfaqueado após enviar mensagens para mãe do vizinho no Los Angeles

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Wender Amorim Dias, de 19 anos atacou a faca Claudemir dos Santos, de 49 anos na noite desta segunda-feira (25), na Rua Cassim Contar, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.



Claudemir foi socorrido pelo Samu e levado para a Santa Casa com duas perfurações, sendo uma no abdômen, considerada mais grave. Segundo o registro policial, Wender, que mora na mesma vila da vítima, confessou o crime, afirmando que agiu motivado por mensagens de teor sexual que Claudemir teria enviado à sua mãe.



A vítima permanece internada sob cuidados médicos na Santa Casa, enquanto o jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à delegacia, sem apresentar ferimentos.

