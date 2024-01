JD1TV: Vídeo mostra jovem sendo assassinado no São Conrado

Saiba Mais Polícia Jovem é assassinado a tiros em frente a supermercado no São Conrado

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o jovem Maisson Vinicius Vitorio Costa, de 25 anos, é assassinado a tiros em frente a um supermercado na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (3).

Conforme as imagens, ele estava sentado no ponto de ônibus quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Ao ver o garupa descendo da moto, ele chega a levantar, mas é logo alvejado pelo homem.

Consta no boletim de ocorrência que foram encontradas pelo menos 7 cápsulas de calibre 9 mm ao redor do corpo. Além disso, as equipes da perícia localizaram ainda uma porção de cocaína, que pesava 50,7 gramas, próximo a Maisson.

Ainda sem informações a respeito da motivação e dos autores, o caso está sendo investigado pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil. O ocorrido foi registrado como homicídio qualificado que dificultou a defesa do ofendido na delegacia de plantão.

Assista as imagens:

