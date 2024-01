JD1TV: Vídeo mostra menina morrendo afogada em piscina enquanto mãe bebe em festa

Uma menina de 7 anos morreu afogada em uma piscina na noite deste domingo (21), no Conde, na Região Metropolitana de João Pessoa. Uma câmera de segurança registrou o afogamento.

Segundo o delegado Luciano Mendonça contou ao g1, a menina estava com a mãe na casa de amigos da família.

Nas imagens, é possível ver a menina sentada na beira da piscina, enquanto adultos conversam e bebem em uma mesa ao lado. A criança vai deslizando aos poucos, como se quisesse entrar, e cai. Ainda assim, ninguém parece perceber.

Cerca de seis minutos após a menina cair, uma outra criança que estava no local mergulha na piscina, sai e avisa a uma mulher que estava na mesa. A mulher então entra na piscina e a tira da água. Ela foi levada para um hospital no Conde, mas já chegou no local sem vida.

A mãe da criança, única responsável legal pela menina que estava no momento do afogamento, será investigada por negligência. Os outros adultos que estavam na casa não devem ser investigados porque não eram da família da criança.

Assista as imagens:

Deixe seu Comentário

Leia Também