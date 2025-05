JD1TV: Vídeo mostra momento em que marido obriga esposa a entrar em carro

Câmera de segurança de uma residência mostrou o momento em que Marco Antônio de Sousa Vieira, de 58 anos, aborda a própria companheira, uma assistente educacional, e obriga ela a entrar no veículo. O caso aconteceu ainda no Jardim Centenário, em Campo Grande.

Nas imagens, ele aparece com o carro e para em frente a mulher. Ela inverte o caminho e tenta sair do local, mas o homem desce e segue em direção a ela e consegue o objetivo: colocá-la no carro.

Diante disso, ele passa a rodar com a companheira e param em um posto de combustível na rua da Divisão. Ela desce para utilizar o banheiro e no retorno ao carro, tenta fugir, mas é alcançada pelo marido, que dispara uma vez. A mulher cai e na sequência, ele dispara mais vezes contra o corpo da vítima.

A assistente educacional foi socorrida em estado grave e deve passar por cirurgia, pois foi encaminhada diretamente para o centro cirúrgico da Santa Casa. Já o Marco Antônio, foi preso ao tentar fugir pela Avenida Bandeirantes. Ele portava uma pistola.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio.

