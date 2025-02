JD1TV: Vídeo mostra motorista indo embora após atropelar crianças no Vida Nova

Imagens de câmeras de segurança flagrando o atropelamento de duas crianças, de 6 e 12 anos, nas proximidades da Escola Municipal Nerone Maiolino, no bairro Vida Nova, em Campo Grande, durante a manhã desta quarta-feira (19). Depois de descer e ver o estado de saúde das meninas, o motorista foi embora do local.

Conforme o já divulgado pelo JD1, as vítimas estavam em uma bicicleta, atravessando a Rua Galdino Afonso Vila, quando foram atingidas por um Chevrolet Corsa. No vídeo é possível ver que elas não param para esperar a passagem de veículos pela via.

O motorista desce do carro, junto com uma passageira, para ir olhar o estado de saúde das crianças. Após algum tempo, eles voltam para o Celta e vão embora. Enquanto isso, as vítimas ficam gritando por conta do susto e de alguns ferimentos.

Populares ajudaram a socorrer as crianças até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A menina de 12 anos teve apenas escoriações pelo corpo, sendo liberada após avaliação. Enquanto isso, a pequena precisou ser levada para a Santa Casa, onde receberia atendimento médico especializado.

O caso foi acompanhado pela mãe das vítimas e pela equipe de direção da escola. Além do socorro, a Polícia Militar esteve presente no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Assista ao vídeo do acidente:

