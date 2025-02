JD1TV: Vídeo mostra perseguição antes de homem morrer em igreja da Afonso Pena

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o cuidador de carros Israel dos Santos Nunes, 48 anos, que morreu pedindo socorro na igreja Perpétuo Socorro após ser esfaqueado, corre para fugir do autor. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (19).

O crime aconteceu na região das ruas Alexandre Farah e Camapuã. As imagens mostram o momento que a vítima aparece correndo do autor e sendo seguido, mas não capta a hora do esfaqueamento.

Por ser um dia de novena, havia um grande movimento de carros e fiéis nos arredores da igreja. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local o rapaz já estava sem sinais vitais.

Conforme detalhes apurados no local pelas autoridades, o principal suspeito tem o vulgo de "Baianinho", que teria sido dito pela própria vítima antes de falecer em frente a igreja. O registro policial discorre que a vítima estava cuidando dos veículos, quando o suspeito se aproximou e logo desferiu uma facada no tórax de Israel, que saiu correndo para pedir socorro no pátio da igreja, vindo a cair nas escadas.

Rondas foram efetuadas pela Polícia Militar, no entanto, ninguém foi localizado. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

